Team verbijt ontgoocheling na opgave Uijtdebroeks en zag hele grootse dingen gebeuren

Cian Uijtdebroeks was aan een prima Giro d'Italia bezig. Tot hij door ziekte geveld werd en niet verder kon. Dat vinden ze ook bij zijn ploeg bijzonder jammer, want ze beseften dat hij in staat was tot grootse zaken.

Nadat eerder al Olav Kooij, Christophe Laporte en Robert Gesink moesten opgeven, is dat nu ook het geval voor Cian Uijtdebroeks. De jonge Belg is ziek en kon niet verder: "We willen geen risico's nemen met onze renners."

"We zijn erg teleurgesteld dat we Cian uit koers moeten nemen", aldus ploegleider Marc Reef. "Dit is een grote teleurstelling. De voorbereiding op de Giro duurde maanden, dat maakt de teleurstelling nog groter." En er was veel mogelijk.

Dat beseft Reef zelf ook in Het Laatste Nieuws: "Zijn beste week moest nog komen. Cian Uijtdebroeks was goed bezig en we gingen voor meer. Met de ritten die nog gingen komen, hadden wij de hoop dat hij ging meedoen voor het podium."

Podium leek een mogelijkheid voor UIjtdebroeks

"Dat geloof groeide met de dag. De eerste week lag Cian eigenlijk niet zo goed, maar daar ging hij vlot door. Bergop was hij constant bij de beteren, soms met overschot: dat gaf heel veel vertrouwen", aldus Reef onder meer.

We zullen nooit weten hoever Uijtdebroeks echt zou kunnen raken, maar dat het een stevige domper is én dat de jonge Belg duidelijk in goede vorm zat in de eerste week is bijzonder duidelijk. Een zure zaak dus voor de nummer vijf uit het klassement.