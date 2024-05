Na opgave in Giro nu plots drie koersen op drie dagen voor onfortuinlijke renner mét ambities

Het is nog niet het voorjaar geweest voor Biniam Girmay. Ook in de Giro d'Italia moest hij snel opgeven. Nu lijkt hij wel - sneller dan verwacht - terug te zullen keren in het profpeloton, om zo nog het een en ander recht te zetten.

In de loop van de vierde rit van de Giro d'Italia verloor Girmay helemaal het vertrouwen na twee valpartijen in hele korte tijd. Na zijn tweede valpartij stapte hij niet meer opnieuw op: exit voor de man uit Eritrea, die zo alweer niet kon uitrijden in Italië.

In de derde etappe met aankomst in Fossano spurtte de 24-jarige renner nog naar een verdienstelijke derde plaats, maar een dag later was het dus einde verhaal voor de renner van Intermarché-Wanty. Een nieuwe domper voor hem.

Biniam Girmay is recovering from his double crash in #Giroditalia and returns to racing this weekend for 3 classics:



🇳🇱 Veenendaal Classic (18 May)

🇧🇪 Antwerp Port Epic (19 May)

🇧🇪 Ronde van Limburg (20 May)



More ➡️ https://t.co/HnkmWPjxv7 pic.twitter.com/sJxjeqEErW — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) May 15, 2024

Aankomend weekend zal Girmay koersen in Veenendaal-Veenendaal. Zijn team heeft hem voor die race toegevoegd aan de startlijst. Daarvoor hebben ze een uitzondering aangevraagd bij de directie van de Giro d'Italia.

Volle focus op de komende doelen

Normaal gezien mag een renner die meedoet aan een grote ronde nergens anders rijden als hij heeft opgegeven in die grote ronde, tot de ronde zelf voorbij is. Nu mag het dus wel. Girmay zal ook starten in de Antwerp Port Epic zondag en de Ronde van Limburg maandag.

"Ik wil de Antwerp Port Epic graag verkennen", aldus Girmay op de webstek van zijn team. En hij start drie dagen met ambities: "Ik wil de komende weken mijn nieuwe kansen benutten om te presteren, daar ligt mijn volle focus op."