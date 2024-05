🎥 Milan knalt naar zijn tweede ritzege in de Giro, sprint van Merlier zorgt voor discussie

In de Giro was het na lang wachten weer aan de sprinters. Tim Merlier leek op weg naar de zege, maar werd nog geklopt door Jonathan Milan.

In de eerste 80 kilometer van de elfde etappe lagen heel wat hoogtemeters, waardoor er een snelle en harde openingsfase verwacht werd bij veel sprinters. Maar net het tegenovergestelde gebeurde echter.

Visma-Lease a Bike had na de opgave van Olav Kooij en Cian Uijtdebroeks geen echte kopman meer waar voor gewerkt moest worden. Tim van Dijke en Edoardo Affini gingen samen met Thomas Champion op pad.

Het blok ging er meteen op in het peloton, niemand anders had zin in een vlucht. De drie kregen een voorsprong van net geen drie minuten. Alpecin-Deceuninck, Lidl-Trek en Soudal Quick-Step werkten voor Groves, Milan en Merlier.

Milan klopt Merlier in de sprint

Verder gebeurde er weinig tot niets tijdens de etappe, op 35 kilometer van de streep gaven de vluchters er de brui aan. Geraint Thomas pakte onderweg nog twee bonificatieseconden, maar het werd na 207 kilometer toch een massasprint.

Tim Merlier werd door zijn lead-out Bert Van Lerberghe perfect afgezet en kon zijn sprint op zo'n 200 meter van de streep inzetten. In de tegenwind kon Jonathan Milan nog uit zijn wiel komen van Merlier, de Italiaan pakte zijn tweede ritzege.

Merlier week in de sprint nog stevig van zijn lijn af. Hij hinderde zo de Colombiaan Molano, die zich achteraf bijzonder boos maakte op Merlier. Het is afwachten of Merlier zijn tweede plaats mag behouden.