Topsprinter staat een tijdje aan de kant: "Een domme fout, met grote gevolgen"

De Nederlander Arvid de Kleijn (30) staat een tijdje aan de kant met een blessure. Dat heeft hij zelf laten weten op zijn sociale media.

Topsprinter Arvid de Kleijn (30) mocht van Tudor niet mee naar de Giro en trainde ondertussen voor andere doelen. Zijn laatste koers dateert van de Scheldeprijs op 3 april, eind deze maand zou hij opnieuw in actie komen.

Dat zal De Kleijn echter nog even moeten uitstellen, dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. "Ik kende een behoorlijk goede tijd op hoogte, totdat ik mijn knie stootte tegen mijn stuur", stelt De Kleijn zelf.

"Een domme fout, met grote gevolgen. Ik kan nu voor een langere periode niet fietsen, aangezien ik gewoon te veel pijn heb", gaat De Kleijn verder. "Het wordt wel elke dag beter tijdens mijn normale dagelijkse activiteiten, maar ik ben aan de andere kant nog altijd niet pijnvrij."

Eerste zege in WorldTour van De Kleijn

"Ik zal dus moeten passen voor de nodige wedstrijden. Dat is jammer, want ik heb echt superhard gewerkt. Ik hoop snel weer op de fiets te zitten", besloot De Kleijn nog.

De Nederlander boekte dit jaar eindelijk zijn eerste zege in de WorldTour met een zege in Parijs-Nice. De Kleijn werd ook drie keer tweede in de UAE Tour en zevende in de Bredene Koksijde Classic.