Girowinnaar moet "iets raars" kwijt over Tadej Pogacar in deze Giro

De voorsprong van Tadej Pogacar op nummer twee Dani Martinez is groot. Eigenlijk te groot voor wat we in deze Giro d'Italia nog maar gezien hebben.

Tadej Pogacar is niet eens moeten diep gaan om nu al een ruime voorsprong achter zijn naam te hebben in het klassement van de Giro d’Italia van 2024. Dat ziet ook Johan De Muynck die in 1978 de Ronde van Italië op zijn naam schreef.

“Ik zal eens iets raar zeggen: eigenlijk vond ik Pogacar nog geen moment écht indrukwekkend in deze Giro”, klinkt het bij De Muynck in Het Nieuwsblad.

Al moet hij er meteen ook aan toevoegen waarom dat zo is. “Omdat het niet nodig is, hè. Hij heeft zijn tegenstanders op de bascule (weegschaal, red.) gelegd en allemaal te licht bevonden.”

Als De Muynck mag kiezen, dan weet hij welk soort renner het Pogacar zou kunnen moeilijk maken in deze Giro, maar dat is er helaas niet. “Om echt diep te moeten gaan is er iemand van het kaliber Roglic nodig.”

Hopen op de Tour de France

En dus moeten we ook de komende weken blijven kijken naar de triomftocht van de Sloveen. Het is eenzaam aan de top, dat mag je in deze Giro wel heel erg letterlijk nemen.

Het is dan ook hopen dat de Tour de France deze zomer wel veel spektakel weet te bieden, al is het op dit moment bijvoorbeeld nog niet zeker dat tweevoudig winnaar Jonas Vingegaard zal kunnen deelnemen na zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland.