🎥 Analisten vellen duidelijk oordeel over declassering van Tim Merlier in de Giro

Lead-out Bert Van Lerberghe zette Tim Merlier op zo'n 200 meter van de streep af. De ex-Belgische kampioen voelde Molano (UAE) aan zijn rechterkant komen en deed de deur dicht. De Colombiaan moest remmen en werd zesde.

Merlier kwam voor de streep echter weer naar binnen toen hij Jonathan Milan voelde komen langs de andere kant. De Italiaan stak zijn wiel nog voorbij dat van Merlier en won, zijn tweede zege in deze Giro.

Meteen na de rit werd op sociale media al opgeroepen tot de declassering van Merlier en dat gebeurde dus ook. Bij Kop over Kop op Eurosport vonden ze de declassering van Merlier logisch na het bekijken van de beelden.

"Wanneer Merlier volledig vrij kan sprinten, hindert hij Molano", zei Bobbie Traksel. "Het was eigenlijk wel te verwachten", zegt hij over de declassering van Merlier. "Hij gaat richting de balustrade en laat nul ruimte. Molano kon daar niet doorheen."

"Het was niet dat Molano echt achter Merlier reed, hij zat al rechts van hem", vulde ex-renster Jip van den Bos aan. "Hij moest echt inhouden om de hekken niet in te gaan."

Tim Merlier has been relegated, according to RAI. Rewatching the sprint, I think it's the correct decision. Molano came at a high speed and even if Tim had no idea he's coming there, he blocked him.#GirodItalia https://t.co/du6Jb2B9zk