Jasper Philipsen rijdt amper twee koersen voor zijn nieuwe jacht in de Tour

Jasper Philipsen kent zijn programma voor de komende weken. Hij kiest net als de voorbije jaren voor het vertrouwde recept.

Het voorjaar van Jasper Philipsen was bijzonder geslaagd met ritwinst in Tirreno-Adriatico, winst in de Milaan-Sanremo en Classic Brugge-De Panne. Hij werd ook tweede in de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix.

Philipsen zou normaal ook nog de Amstel Gold Race rijden, maar kwam uiteindelijk niet aan de start. Sinds 7 april reed Philipsen geen enkele wedstrijd meer en het duurt nog bijna een maand voor hij weer koerst.

Baloise Belgium Tour en BK voor de Tour

Net als de voorbije jaren rijdt Philipsen als voorbereiding op de Tour de Baloise Belgium Tour. Vorig jaar won Philipsen er één rit, in de laatste rit werd de Belg geklopt door Fabio Jakobsen. Daarna rijdt Philipsen ook nog het BK.

In de Tour gaat Philipsen weer vol voor enkele ritzeges, met daaraan gekoppeld de groene trui. Vorig jaar won Philipsen vier ritten en volgde hij Wout van Aert op als winnaar van de groene trui.

In de sprint kan Philipsen opnieuw rekenen op wereldkampioen Mathieu van der Poel. "In de Tour hoop ik opnieuw ploegmaat Jasper Philipsen bij te staan in zijn jacht op ritzeges en een eventuele groene trui", zei de wereldkampioen