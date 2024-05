Thibau Nys komt met ontnuchterend bericht na vier zeges in twaalf koersdagen

Thibau Nys heeft op de weg vier overwinningen gepakt. Dat deed onze landgenoot in amper twaalf koersdagen.

Trainer Paul Van Den Bosch vertelde eerder al dat hij enorm onder de indruk is van wat Thibau Nys dit jaar al op de weg laat zien en de renner zelf schrikt ook wel van zijn eigen prestaties. Zeker als je namen als Luke Plapp, Marc Hirschi en Emanuel Buchmann het nakijken geeft.

Al zorgt dat natuurlijk meteen ook weer voor heel hoge verwachtingen bij het grote publiek. “Ik heb geen idee waar het me dit jaar naartoe brengt. Ik ben nog volop bezig met mezelf te ontdekken. Deze week verbaasde ik mezelf, in alle opzichten”, vertelt Thibau Nys in gesprek met Het Nieuwsblad over zijn zegetocht.

Laatste koers gewonnen

Specifieke verwachtingen of doelstellingen hadden hij en de ploeg niet opgelegd. “Vóór dit seizoen had ik niet echt een doel gemaakt van een bepaalde periode of wedstrijd. Ik probeer koersen te winnen”, voegt hij er wel aan toe.

Al zou het ook wel eens kunnen lopen zoals het in het veldrijden ging deze winter. Thibau Nys komt dan ook meteen zelf met een vrij ontnuchterend bericht.

“Ik ben me er heel goed van bewust dat dit niet zo kan blijven gaan. Het kan ook zijn dat ik nu mijn laatste koers van het seizoen heb gewonnen. Zo snel kan het gaan in de koers. Wie had er gedacht dat ik na de Koppenberg geen cross meer zou winnen?”