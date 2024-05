Mauri Vansevenant komt met sappige uitspraken na dag in de vlucht in de Giro

De Giro zit intussen al aan rit elf, de vermoeidheid begint stilaan toe te slaan bij de renners. En ook het tijdsbesef zit niet helemaal meer goed, maakt Mauri Vansevenant duidelijk.

Daags na de rustdag ging Mauri Vansevenant goed mee in de ontsnapping van de dag, maar hij speelde geen rol van betekenis voor de ritzege. Hij werd 48ste op net meer dan 10 minuten van ritwinnaar Paret-Peintre.

Voor Vansevenant was het de eerste keer dat hij zich echt in een vlucht liet zien, maar er komen nog heel wat kansen aan. Wanneer zien we hem nog eens in actie? "Ik denk dat we morgen (vandaag, nvdr.) zullen sprinten en dan is het...", zei Vansevenant bij Sporza.

"Wacht eens: welke dag zijn we vandaag? Maandag was het rustdag, dinsdag... Donderdag wacht een nieuwe kans!", stelde Vansevenant. Geen echte bergen dan, maar wel meer dan 2000 hoogtemeters in 193 kilometer.

Opnieuw kans voor Merlier in Giro

Maar bij Vansevenant lijkt het tijdsbesef dus al niet meer echt goed te zitten. "Ja, je neemt dag per dag. Waar ik ben? Ergens in Italië. Dat hier geen bereik is en er niet gebeld kan worden? Dan zit je op je gemak, hé", lachte hij nog.

Woensdag is het dus niet aan Vansevenant, maar wel aan sprinter Tim Merlier. Al is het afwachten hoe goed hij voor de dag komt na zijn val in de tijdrit afgelopen zaterdag en hoe hij de bergrit van dinsdag beleeft heeft.