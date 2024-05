Frustratie bij Tadej Pogacar? "Ik kies zelf liever voor een andere aanpak"

Dinsdag deed Tadej Pogacar eens niet mee voor de zege in een aankomst bergop. De Sloveen had er eigenlijk wel zin in, maar moest zijn krachten sparen.

Tadej Pogacar won in de Giro al drie ritten. In de tweede rit won hij boven op Oropa, vorige week won hij de tijdrit en bovenop Prato di Tivo. De Sloveen kan dus al terugblikken op een erg geslaagde Giro d'Italia.

Dinsdag won Pogacar dus niet, de vluchters mochten het uitvechten voor de zege. "We wilden een beetje rijden op een manier dat iedereen gelukkig zou zijn. Het ging er niet om of ík zou winnen of niet", zei Pogacar achteraf.

Tour al in achterhoofd Pogacar?

"We reden gewoon rustiger aan en daarmee moest Bahrain Victorious meer opknappen. Op de slotklim waren we niet in controle", zei de Sloveen. Maar zelf had hij het liever wat anders gezien.

"Ik kies zelf misschien liever voor een aanpak waarbij we zelf bepalen hoe en wat we doen. Maar we zijn met veel renners in het peloton en hebben een taart om te delen." Pogacar mag dus niet te hongerig zijn.

"Toch moeten we er niet mee bezig zijn om iedereen blij te houden. We moeten ook denken aan wat er komen gaat", zei Pogacar nog. Daarmee doelt hij natuurlijk ook op de Tour, waar hij voor het eerst sinds 2021 nog eens wil winnen.