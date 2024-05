Visma-Lease a Bike ontkent gerucht in alle toonaarden na opgave van Cian Uijtdebroeks

Visma-Lease a Bike blijft maar in de hoek zitten waar de klappen vallen. Het Nederlandse team stelt wel dat er van corona geen sprake is.

Vorig jaar was de Giro rond de eerste rustdag in de ban van corona. Toen moest roze trui Remco Evenepoel opgeven. Een dag later moesten toen nog vier renners van Soudal Quick-Step er de brui aan geven.

Bij Visma-Lease a Bike lijken ze in hetzelfde schuitje te zitten. De Nederlandse ploeg zag al vier van zijn acht renners opgeven. Olav Kooij en Cian Uijtdebroeks moesten de laatste twee dagen opgeven door ziekte.

Geen corona bij Visma-Lease a Bike

"Er is zeker geen sprake van corona binnen onze ploeg", zegt een woordvoerder van Visma-Lease a Bike bij WielerFlits. "Wij hanteren nog altijd hetzelfde strenge corona-protocol als de afgelopen jaren waarbij iedereen in het team elke dag wordt getest."

Bij zowel Kooij als Uijtdebroeks zijn de problemen begonnen met last aan de luchtwegen. Bij Kooij begon dat daags voor de rustdag, tijdens de rustdag zelf kreeg hij koorts. Bij Uijtdebroeks werd er woensdag koorts vastgesteld.

Geen virus dus bij Visma-Lease a Bike, maar veel renners klagen toch over een hoestje of kleine verkoudheid. Ook Tadej Pogacar klaagde zondag over een kleine verkoudheid.