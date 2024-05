🎥 📷 Belgische ritzege in eerste etappe van Vierdaagse van Duinkerke

In de eerste rit van de Vierdaagse van Duinkerke was de winst voor een Belg. Milan Fretin pakte de bloemen.

Dinsdag werd de eerste rit van de 68ste editie van de Vierdaagse van Duinkerke gereden. De overwinning was voor onze landgenoot Milan Fretin.

De renner van Cofidis klopte na 173 kilometer, in een etappe van Duinkerke naar Le Touquet, de Fransman Paul Hennequin. De derde plaats was voor de Ier Sam Bennett. Fretin is uiteraard ook de eerste leider in de Vierdaagse van Duinkerke.

“Het was een zeer hectische finale”, reageerde onze landgenoot. “We reden de hele dag in de regen en op natte wegen. Dat maakte het er niet minder gevaarlijk op. Mijn ploegmakkers deden er alles aan om me vooraan te positioneren en dan kwam het erop aan om die plaats vast te houden.”

“Niet simpel met andere ploegen die alsmaar kwamen opzetten. Ik kan niets anders doen dan mijn teamgenoten te bedanken voor hun werk. Ik kon hun arbeid gelukkig afmaken.”

Milan Fretin wins the first stage of 4 Jours de Dunkerque! What a sprint! #4JDD https://t.co/74PdqebRUL pic.twitter.com/quT7ZgdWQN — Eemeli (@LosBrolin) May 14, 2024