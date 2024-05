BREAKING: Cian Uijtdebroeks moet de Giro noodgedwongen verlaten

Dinsdag moest Olav Kooij al ziek opgeven bij Visma-Lease a Bike. De ritwinnaar had last van koorst op de rustdag en kon niet meer verder. De vrees leefde dan al dat ook Cian Uijtdebroeks er vroeg of laat de brui moest aan geven.

De Belg van Visma-Lease a Bike had dinsdag al last van zijn keel en moest op het einde een tiental seconden toegeven op zijn concurrenten voor het klassement. Bij Uijtdebroeks leefde de hoop dat het de komende dagen zou goed komen.

Dat is echter niet het geval. Uijtdebroeks straks dan ook niet meer aan de start van de elfde rit, dat laat Visma-Lease a Bike weten. Hij mag een goed eindklassment en de witte jongerentrui dan ook vergeten in deze Giro.

"De Giro zal zonder de grootste glimlach van het peloton moeten doorgaan. Cian Uijtdebroeks is genoodzaakt de koerse te verlaten. Cian voelde zich de afgelopen dagen niet lekker en na de etappe van dinsdag werd hij ziek. Wij wensen hem een spoedig herstel

Voor zijn ploeg Visma-Lease a Bike is het de zoveelste domper in de Giro en bij uitbreiding in het hele jaar. De ploeg zag eerder ook al Olav Kooij, Christophe Laporte en Robert Gesink opgeven, waardoor het nu nog met vier renners in de Giro overblijft.

The Giro will have to continue without the biggest smile of the peloton 😔. We regret to announce that Cian Uijtdebroeks is forced to abandon the race. Cian did not feel well the past days and after yesterday’s stage, he fell ill. We wish you a speedy recovery 🫶🏼 pic.twitter.com/L80yasqb2j