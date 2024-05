Jan Tratnik grijpt net naast ritzege in de Giro en krijgt nadien ook nog boete van de jury

Visma-Lease a Bike kwam met Jan Tratnik dicht bij een tweede etappezege in deze Giro. De Sloveen werd uiteindelijk nog derde, maar kreeg achteraf ook een boete.

Op zo'n 30 kilometer van de streep anticipeerde Jan Tratnik op de slotklim. De Sloveen van Visma-Lease a Bike reed meer dan een minuut bij elkaar, maar in de laatste drie kilometer werd hij nog voorbij gestoken door Paret-Peintre en Bardet.

"Het was een goede move om al eerder in aanval te gaan. Ik wist dat het mijn beste kans was op ritwinst", zei Tratnik achteraf bij Eurosport. "Ik heb heel goed gereden, maar jammer genoeg was het niet voldoende voor de zege."

Tratnik was achteraf ook niet teleurgesteld. "Ik ben wel blij met de conditie. Dit geeft vertrouwen voor de komende dagen. Zelfs met vijf renners willen en durven we te koersen. We moeten de kansen met beide handen aangrijpen."

Tratnik en co op de bon in de Giro

Na de aankomst kreeg Tratnik dus ook nog een boete van de jury. Hij wierp afval weg waar dat niet mocht en kreeg een boete van 500 Zwitserse frank en een aftrek van 25 UCI-punten. Al zal hij daar wellicht niet van wakker liggen.

Esteban Chaves (EF Education EasyPost), Luke Plapp (Jayco AlUla,) en Fransisco Munoz (Polti-Kometa) kregen een boete van 200 Zwitserse frank omdat ze bevoorrading aannamen waar dat niet mocht. Hun ploegleiders moeten daarvoor 500 Zwitserse frank betalen.