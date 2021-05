Strijdvaardige Evenepoel neemt Almeida niets kwalijk: "Ik ga voor elke meter vechten, sta maar op minuut van podium"

Het is voor Remco Evenepoel 'The Day After'. De dag waarop hij twee minuten aan de broek gesmeerd kreeg. Evenepoel sluit niet uit dat het de start is van een tendens, maar toont zich nog altijd strijdvaardig. Zijn ploegmaat Almeida zet hij overigens uit de wind.

Hoe kijkt Evenepoel nu terug op die elfde etappe? "Ik heb vooral tijd verloren, maar uiteindelijk valt het nog mee. Ik sta maar op een minuut van het podium. Er is heel weinig verloren." Het is dus te vroeg om het klassement te vergeten en voor ritzeges te gaan. "Dat gaat moeilijk. Als je maar twee minuten achter staat, laten ze u niet zomaar rijden."

Evenepoel geeft aan dat het gevoel op de fiets minder werd naarmate de 'Strade Bianche-rit' vorderde. "De eerste en tweede sector verliepen heel goed. De derde sector liep bergop en daar had ik gewoon de benen niet om te vechten. Ik zat bij aanvang vijfde-zesde positie, maar toen iedereen begon te sprinten richting die bocht, kon ik gewoon niet mee. De benen waren er niet."

SLECHTE VERBINDING

Er was veel te doen over het feit dat João Almeida vaak niet in de buurt van Evenepoel reed. Neemt die laatste de Portugees iets kwalijk? "Zeker niet. Ik heb een paar keer geroepen in de radio: het gaat te snel, ik moet eraf. Het was zo'n slechte verbinding dat de auto het niet had gehoord en João ook niet. Alleen maar pech."

Was het enkel een slechte dag of gaat Evenepoel de opeenstapelingen van de inspanningen moeten bekopen met meerdere mindere dagen? "Stel dat het weer slecht gaat, is dat het gevolg van een superlange break en de weinige trainingsarbeid die ik de afgelopen maanden heb kunnen verrichten. Uiteindelijk was ik drie maanden geleden nog enkel aan het wandelen."

NIET ZOMAAR OPGEVEN

Evenepoel sluit niet uit dat het de start was van een bepaalde tendens, maar wil zeker nog niet alles overboord gooien. "Als het echt te snel gaat, ga ik het waarschijnlijk moeten laten lopen, maar ik ben iemand die niet zomaar opgeeft. Ik ga voor elke meter blijven vechten."