Winnares Brugge-De Panne laat BikeExchange meteen vieren in Ronde van Burgos

In het dameswielrennen is met de Ronde van Burgos een nieuwe rittenkoers begonnen. BikeExchange heeft daar als eerste een slag geslagen, want de Australische wielrenster Grace Brown heeft de eerste zege gewonnen. Eerder dit jaar had Brown ook al Brugge-De Panne op haar naam geschreven.

Brown heeft inmiddels al een reputatie opgebouwd in het vrouwenpeloton: als deze hardrijdster aanzet, geef je haar best niet te veel ruimte. Dat hadden ook Chabbey en Fisher-Black goed begrepen. Deze twee rensters gingen mee met Brown op een helling in de finale van de eerste rit. SPRINT MET DRIE Een groep van een dertigtal rensters maakte wel nog jacht op dit trio, maar zou stranden op een vijftal seconden. De drie voorin konden dus sprinten voor de etappezege. Fisher-Black liet zich amper gelden in de sprint, Brown wist dan ook nog eens Chabbey te kloppen en zo de overwinning te pakken. Brown is na haar ritzege in Sargentes de la Lora meteen ook eerste leidster in de Ronde van Burgos. De wedstrijd omvat in totaal vier etappes.