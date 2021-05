Dit heeft de 13de Girorit te bieden: Sagan gaat strijd aan met pure spurters in onvermijdelijke massasprint in Verona

Na de bergen van de voorbije dagen en de Zoncolan die zaterdag wacht, worden de spurters in de Giro op hun wenken bediend met de rit van Ravenna naar Verona. Het kan haast niet anders dan dat er na 198 kilometer gesprint wordt voor de zege.

Het is immers een volledig vlakke etappe. Vlakker kan bijna niet. Geen enkele helling staat er op het menu. Wie in de vroege vlucht wil meegaan, hoeft dus oplopende meters te vrezen. Het juiste moment kiezen om mee te springen volstaat. Dat is natuurlijk ook een specialiteit op zich.

BELANGRIJKE DAG VOOR PUNTENTRUI

Net voorbij Ferrara ligt wel al een eerste tussensprint. Dat is na 67 kilometer. Een tweede tussensprint ligt er op iets meer dan 50 kilometer van de aankomst. Uiteraard vallen de meeste punten te rapen aan de finish. Een heel belangrijke dag dus in de strijd om de maglia ciclamino, die voorlopig aan Sagan toebehoort. Zijn voorsprong op Fernando Gaviria en Davide Cimali bedraagt 17 punten.

© photonews

Zo hebben we ook meteen drie namen genoemd die volop gaan voor ritwinst. Sagan is in principe meer gebaat bij een zwaardere koers, wat het deze keer normaal niet zal zijn. Met Ewan en Merlier zijn de twee op papier rapste mannen echter al naar huis en dat biedt perspectief. Bij zijn ritwinst in Foligno liet Sagan zien dat hij Gaviria en Cimolai wel aankan in de spurt.

GAVIRIA MOET FOUTE KEUZES VERMIJDEN

Gaviria maakte toen een foutje door in het wiel van Sagan te gaan zitten en zijn ploegmaat te volgen. Wanneer de Colombiaan de juiste keuzes maakt, moet er voor hem toch ook nog eens ritwinst in zitten. Cimolai is niet de grootste naam onder de sprinters, maar was al twee keer tweede en een keer derde in deze Giro. Dan is het met wat geluk ook mogelijk om te winnen.

© photonews

Wat geluk, dat kan Giacomo Nizzolo ook wel gebruiken. Liefst elf keer was de Europese kampioen in zijn carrière al tweede in een Girorit, maar hij wist er nog nooit eens te winnen. Nizzolo is een krak in het positioneren, maar ontbeert de pure topsnelheid. Is het lot hem nu toch eens gunstig gezind? Van zijn landgenoot Viviani mag verwacht worden dat hij zich ook weer meldt voor de debatten op de eerste rij.

DE RIT BIJ UITSTEK VOOR GROENEWEGEN

Dan is er nog Dylan Groenewegen, die in de eerste sprint knap vierde werd. De Nederlander kon dat resultaat nadien niet evenaren. Van zodra het enigszins omhoog loopt, moet hij er wel af en dat is niet meer dan logisch. Deze vlakke etappe is dé aangewezen rit voor de rappe man van Jumbo-Visma om zich nog eens in het gewoel mengt.