Dubbelslag maakt einde aan moeilijke periode voor smaakmaker uit Tour 2020: "Het is zwaar geweest"

Sommige overwinningen zijn nu eenmaal meer dan dan één zege waard. Omdat het om een dubbelslag gaat en de renner in kwestie ook de leiderstrui mag aandoen. Of omdat het de eerste zege is na een lange weg terug naar de top. Voor Miguel Ángel López was het beiden in de Ruta del Sol.

López zegevierde in de derde etappe. "De ploeg was schitterend. We startten met een plan om de ploegmaats iets terug te geven na het werk dat ze al van in het begin van de koers geleverd hadden. Ik moest enkel tot bij Carretero geraken en hij zou me ondersteunen tot het einde. Wat een sensatie."

COVID

De Colombiaan was na een val op training in zijn thuisland maanden out met een botbreuk in zijn been. "Ik ben zo blij, want het is zwaar geweest om hier terug te geraken. Er komt achter de schermen veel werk aan te pas dat de mensen vaak niet zien. Ik ben er terug na bijna acht maanden te zijn weggeweest. Ik heb amper gekoerst sinds het einde van de Ronde van Frankrijk. Ik heb ook nog Covid opgelopen."

NIEUW PROJECT

Om maar te zeggen: López heeft moeten knokken om opnieuw op niveau te geraken. En nu heeft 'Superman' ook zijn eerste overwinning voor zijn nieuwe werkgever Movistar beet. "Dit is een nieuw project. Ik voel me hier heel comfortabel. De ploeg zorgt goed voor mij."

López gaat ook aan de leiding in de Ruta del Sol. Kan hij zich ook tot eindwinnaar kronen? "We moeten extreem alert blijven. Hopelijk kunnen we dit vasthouden tot het einde."