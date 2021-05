Een gouden tip voor Remco Evenepoel: "Laat hem toch gaan veldrijden"

Hoe kan Remco Evenepoel de nodige stappen vooruit zetten om aan zelfvertrouwen te winnen? Voor Roger De Vlaeminck is het alvast duidelijk.

Als Remco Evenepoel nog stappen wil zetten, dan moet hij maar een iets doen om het nodige zelfvertrouwen op te bouwen. “Patrick Lefevere zal het niet graag horen, maar laat hem crossen”, zegt De Vlaeminck aan HLN.

Dan kan hij in een mooi rijtje komen te staan. “Weet je nog wat ik zes jaar geleden zei toen Van Aert en Van der Poel prof werden? 'Dat worden de twee beste van de wereld.' Ik was alleen Alaphilippe vergeten. Crossen is zo'n groot voordeel. Evenepoel moet gaan veldrijden."

Volgens De Vlaeminck moet dat niet om crossen te winnen. "Hij moet niet winnen, hé. Twintigste is ook goed. Hij mag opgeven in de laatste ronde. En als het een 'vuile' cross is, mag hij meteen naar huis vertrekken. Maar laat hem draaien en keren op de droge parcours. Niets beter voor je stuurvaardigheid en explosiviteit. Of laat hem op training naar beneden rijden in het bos van de Kluisberg. Daarvoor is hij zeker niet te oud."

Evenepoel heeft op dit moment tijd nodig. "Verdomme, ja. Ik zie hem maar echt doorbreken als hij 24, 25 jaar is. Vandaag is het veel te vroeg voor een klassement. Ik had Evenepoel liever de Giro zien rijden om een rit te proberen winnen. Om de tijdrit te winnen. Om een keer aan te vallen in de bergen. Om te zien wat hij daar kan tegen Bernal - dat vind ik interessant. Maar dat gedoe over die roze trui vond ik overdreven."