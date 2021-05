Iljo Keisse op bijzondere wijze naar Zoncolan: "Goed voor sfeer en comfort"

De Giro d'Italia was tot nu toe al een loodzware beproeving. De bergetappe van vandaag zou wel eens veel slachtoffers kunnen maken.

Voor Iljo Keisse is ook de voorbije week niet normaal geweest. “Misschien valt het op televisie minder op, maar alles bij elkaar is dit gewoon een zware week geweest”, zegt Iljo Keisse aan Het Nieuwsblad. “Echt een soort uitputtingsslag om definitief het kaf van het koren te scheiden. En vandaag volgt ook nog de Zoncolan.”

Keisse heeft een bijzondere manier om naar de etappe toe te leven. “Zo'n vijfsterrenetappe kan voor de start intimiderend zijn, maar onze strategie is om op de bus extra veel lawaai te maken. De muziek sluiten we dan aan op de tv, waardoor we alle boxen in de bus kunnen gebruiken. Dat is goed voor de sfeer en goed voor het persoonlijke comfort. Verzorgers, ploegleiders en dokters verlaten de bus en wij zijn op ons gemak.”

Keisse begint met een missie aan deze etappe. “Ik probeer mij vandaag nuttig te maken in de lange aanloop richting eerste klim. Dat betekent Remco zo goed mogelijk bijstaan: hem uit de wind houden en zorgen dat hij de niks tekort komt. Er wordt weer regen voorspeld, zelfs wat sneeuw op de top van de Zoncolan.”