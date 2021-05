Campenaerts geniet nu nog meer van glansrijke Giro en heeft oog voor goed doel: "Drie overwinningen is episch"

Victor Campenaerts was sowieso al aan een beresterke Giro bezig met verscheidene ontsnappingen. Druk ruste er niet op zijn schouders, want zijn ploeg had al een paar keer gewonnen. Geen twee zonder drie, dacht Qhubeka en vooral Campenaerts.

Victor Campenaerts greep de kans van zijn leven om een rit in een grote ronde te winnen. "Het is fantastisch. Deze ochtend zeiden we aan het ontbijt: 'Wat kunnen we doen om deze Giro nog beter te maken?' We hadden al twee overwinningen, dat was al geweldig. Drie overwinningen is episch", verkondigt Campenaerts bij Eurosport.

AANGEVALLEN VOOR EN NA NEUTRALISATIE

Als ze er nog eens voor wilden gaan, was dit ook de rit waarin het moest. "Voor de ploeg waarmee we hier zijn, was dit zo goed als de laatste kans op een resultaat. We hebben alles gegeven bij de start. We waren al vertrokken in de eerste kilometers. Dan waren er die valpartijen. Ik hoop dat iedereen oké is. Bij de herstart hebben we hetzelfde gedaan en we zaten met drie man van de ploeg in de ontsnapping."

Dat was nog slechts een deel van het werk. Campenaerts demonstreerde nadien zijn goede benen en bleef voorop met Riesebeek, maar dan moet je het nog afmaken. "Ik had in mijn hoofd al afgespeeld hoe het aan de aankomst zou verlopen." Onderweg bleek ook dat de teamspirit zeker goed zit bij Qhubeka ASSOS. "We geven alles voor elkaar."

RITZEGES HOOPGEVEND VOOR ZOEKTOCHT NAAR SPONSOR

Campenaerts koppelde ook nog eens terug naar de moeilijkere tijden eind vorig jaar. "De ploeg had het vorig jaar moeilijk om te overleven. Met drie geweldige ritzeges in de Giro denk ik wel dat Douglas Ryder een goede, nieuwe sponsor kan vinden. We blijven ook rijden voor het goede doel Qhubeka, om fietsen te verspreiden in Afrika. We willen de kinderen in de wereld aan het fietsen krijgen."