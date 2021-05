Grote valpartij zorgt voor neutralisatie: Vermeersch erbij betrokken en nummer 6 uit het klassement geeft op

Zowaar een neutralisatie in de Giro. Rit 15 heeft voor chaos gezorgd, met een grote valpartij kort na de start. Die bleef niet zonder gevolgen: Emanuel Buchmann, de nummer 6 uit het klassement, was één van de renners die moesten opgeven. Ook Gianni Vermeersch was bij de valpartij betrokken.

Amper enkele kilometers waren er afgelegd of een massale valpartij op een brug zorgde al voor opschudding. Straf: het hele peloton zette zowaar voet aan grond. Er werd gewacht op de renners die tegen het asfalt gingen, maar die zouden niet allemaal de koers kunnen verderzetten. Vooral Buchmann, Van Emden en Berhane waren er erg aan toe. Die drie zouden ook moeten opgeven. Een zware opdoffer zeker voor Buchmann, die zesde stond in het klassement en nog uitzicht had op een mooie ereplaats aan het einde van deze Giro. Door het wegvallen van de Duitser gaat Remco Evenepoel terug een plaatsje opschuiven. VERMEERSCH VERZORGD AAN SCHOUDER Een ziekenwagen hield ook even halt bij Gianni Vermeersch. De Belg van Alpecin-Fenix werd verzorgt aan schaafwonden aan zijn rechterschouder. Het kwam zowaar tot een neutralisatie van een twintigtal kilometer. Nadien werd de koers hervat, eerst wel achter de jurywagen. Pas nadat de wedstrijddokter klaar was met zijn werk, ging de Giro officieel verder. VIER BELGEN IN ONTSNAPPING Toch nog een positieve noot over het eerste deel van de etappe: nadat de rit weer op gang kwam, vertrok al snel een kopgroep vijftien man. Daarbij ook vier Belgen: Quinten Hermans, Harm Vanhoucke, Dries De Bondt en Victor Campenaerts.