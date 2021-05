EK baanwielrennen staat onder druk: Nederland en ander topland zeggen alvast af

De pistiers zouden zich in juni opmaken voor het EK baanwielrennen. Alleen is het twijfelachtig of dat EK nog wel zal doorgaan. Dat zou echter gehouden worden in Wit-Rusland en dat land krijgt momenteel veel kritiek van de rest van Europa.

Alles draait om de vlucht van Athene naar Vilnius, maar het vliegtuig moest van de Wit-Russische president Lukashenko landen in Minsk. En dat allemaal om de kritische journalist Roman Protasevits te kunnen arresteren. Wat uiteraard zorgde voor een golf van verontwaardiging uit de rest van de wereld. Het is uiteraard een incident dat weinig met de wielersport te maken heeft, maar ook het EK baanwielrennen geraakt er toch bij betrokken. Ook rond de veiligheid in Wit-Rusland groeien de vraagtekens. Duitsland en Nederland hebben al laten weten niet naar Wit-Rusland af te zakken. DONDERDAG BESLISSEN Donderdag gaat het UEC een definitieve beslissing nemen over het al dan niet doorgaan van het EK baanwielrennen in Minsk.