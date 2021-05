Het algemeen klassement in de Ronde van Italië na twee weken: kan iemand nog in de buurt komen van Egan Bernal?

Vandaag staat een nieuwe rustdag op het programma in de Giro. Na twee weken kunnen we al concluderen dat het zeer moeilijk zal worden voor het peloton om Egan Bernal nog uit de roze trui te rijden.

Egan Bernal maakt een zeer sterke indruk in de Giro dit seizoen. De Colombiaan neemt in elke bergrit wel afstand van zijn concurrenten en daardoor is zijn voorsprong op de eerste achtervolger nu al 2 minuten en 24 seconden.

Die eerste achtervolger is Damiano Caruso. Hij lijkt in de bergen ook wel de sterkste van de rest te zijn, waardoor de tweede plaats verdiend is. Op de derde plaats is de Brit Hugh Carty terug te vinden. Hij volgt op 3 minuten en 40 seconden van Egan Bernal.

De strijd voor de derde plaats is wel enorm spannend, want met Alexandr Vlasov, Simon Yates en Giulio Ciccone staan drie renners binnen de vijftg seconden achterstand op Carty. Ook Romain Bardet zou nog aanspraak kunnen maken op het podium als hij kan bevestigen na zijn goede prestatie in de koninginnenrit. Bardet staat nu zevende op 1 minuut en 22 seconden van de derde plaats.

De top 10 wordt verder aangevuldt met de Colombiaan Daniel Martinez, de jonge Noor Tobias Foss en de Portugees Joao Almeida, die na de mindere prestaties van Remco Evenepoel nu volop zijn eigen kans mag gaan.