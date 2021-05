Wat kan er voor tweevoudig podiumrenner uit de Tour? "Bernal zo sterk dat niemand eraan denkt roze trui af te pakken"

Als je twee keer podium kan rijden in de Tour, dan moet je het toch ook kunnen in de Giro? Bernal is wellicht te sterk, maar voor het podium moet er zeker ook nog rekening gehouden worden met Romain Bardet. De Fransman kwam in Cortina d'Ampezzo als tweede over de streep.

Zijn beste prestaties in grote ronden zijn al enkele jaren geleden, maar met zijn nieuwe ploeg DSM mengt Bardet zich in de Giro dus weer in de strijd. "Er zijn zes mannen die vechten voor twee plaatsen", stelt de Fransman op zijn persconferentie op de tweede rustdag. "Het zal spannend van. De renners die voor mij staan bevinden zich in een betere positie, maar het gevecht is nog niet voorbij." WELLICHT GEEN GROOT EXPLOOT Ziet hij een andere renner dan Bernal nog in staat om een gooi te doen naar de roze trui? "Bernal en zijn ploeg zijn zo sterk sinds de start van de Giro dat niemand eraan denkt om zijn roze trui af te pakken. Ik ben niet zeker dat iemand kan uitpakken met een groot exploot." Samenvatting: de eerste plaats is weg, maar voor het overige is er nog veel mogelijk. "De koers gaat niet op zijn kop gezet worden, maar het gaat wel nog een zwaar gevecht om het podium worden."