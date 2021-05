Evenepoel gaat na val komende dagen niet meer koersen en zet punt achter Giro: "Natuurlijk is het triest"

Na een valpartij en een aanrijding op een kleine dertig kilometer voor de aankomst reed Remco Evenepoel de zeventiende etappe van de Giro nog gewoon uit. Aan de finish bleek wel dat hij gehavend was: Evenepoel werd bij het over de meet rijden ondersteund door zijn ploegmaats en zijn elleboog was fel gezwollen.

Op de scan zijn geen breuken aan het licht gebracht, maar werden wel snijwonden en kneuzingen vastgesteld. Het medische team besliste dat het beter zou zijn als Remco Evenepoel de Giro zou verlaten. "Ik heb veel kneuzingen. Het heeft niet veel zin om met deze pijn verder te rijden", aldus de renner.

Of course it’s sad to leave the race, and my first Grand Tour too early, but in the end, it was a nice experience and I hope to be back one day again. I’m wishing the best to all my Deceuninck – Quick-Step teammates #TheWolfpack 🐺🤍 Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro

Photo: @gettysport pic.twitter.com/LvoQX3OweQ