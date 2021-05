Guilio Ciccone droomt nog steeds van het podium, maar: "Het blijft mijn zwakke punt"

Met een zesde plaats doet Giulio Ciccone het voorlopig uitstekend in de Ronde van Italië. De klimmer van Trek-Segafredo droomt nog steeds van het podium, maar met de tijdrit die er nog aan komt, beseft hij dat het moeilijk zal worden.

Ciccone gaf meer uitleg in een video van Trek-Segafredo op Twitter. "Er komen nog drie zware bergritten aan, dus we zullen moeten vechten tot het einde. Ik voel dat er veel vermoeidheid is in het peloton, maar mijn conditie is nog steeds goed", legde de Italiaan uit.

"Mijn droom is om het podium te halen en het is geen onmogelijk idee. Ik ben niet ver van de derde plaats, maar er is nog steeds die onzekerheid met de tijdrit. Het blijft mijn zwakke punt. Zelfs als ik nu voor zaterdag het podium haal, ben ik mij ervan bewust dat het moeilijk zal worden om deze plaats te verdedigen in de tijdrit", aldus Ciccone.