Nederlandse stad haalt in 2022 dan toch de start van de Vuelta binnen

Goed nieuws voor wielerminnend Nederland. De start van de Vuelta gaat daar in 2022 toch eens plaatsvinden. In Utrecht, meer bepaald. Dat ging eerst de startplaats zijn van de Vuelta van 2020. Dat ging niet door, maar Utrecht haalt nu wel de start van de editie van 2022 binnen.

De organisatie van de Vuelta heeft aangekondigd dat volgend jaar de grote ronde in Utrecht van start zal gaan. Dat moet een groot feest opleveren, want Utrecht bestaat dan 900 jaar. Er zullen drie etappes gereden worden op Nederlandse bodem.

OOK RIT IN LIJN VAN EN NAAR BREDA

De Vuelta begint in 2022 met een ploegentijdrit in Utrecht. Er staat dan ook nog een rit in lijn met start in 's Hertogenbosch en aankomst in Utrecht op het programma. De laatste Vuelta-dag in Nederland start en finisht in Breda.

Utrecht had in feite de startplaats van de Vuelta van 2020 moeten worden. Door corona moest die editie hertekend worden en kon dat dus niet. De organisatie liet wel weten dan zeker in de toekomst eens naar Utrecht te trekken. De start voor 2021 was al aan Burgos toegewezen en nu is dus vastgelegd dat het Utrecht wordt in 2022.