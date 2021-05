En plots kan Dries De Bondt in de prijzen vallen in de Giro

Dries De Bondt staat in een goeie positie om de superstrijdlust te winnen in de Ronde van Italië. Aan het begin van de Giro had De Bondt geen idee hoe het klassement werkt, en nu kan de renner van Alpecin-Fenix de superstrijdlust al ruiken, vreemd hoe het allemaal kan lopen...

De superstrijdlust wordt niet uitgereikt door een jury, zoals in de Ronde van Frankrijk, maar wordt bepaald door een puntensysteem. Het puntensysteem is gebaseerd op hoeveelste een renner over de finish komt en hoeveel punten een renner pakt bij elke tussensprint of gecategoriseerde berg. Als je al die drie criteria dus combineert zit Dries De Bondt in de beste papieren. Onze landgenoot krijgt echter wel concurrentie van roze trui Bernal. Bernal is de eerste achtervolger van De Bondt. De Belgische renner hoopt dan ook dat de Colombiaan zich komende dagen zal bezighouden met zijn roze trui te verdedigen. Ook staat de Belgische renner van Alpecin–Fenix eerste in het klassement van de tussensprints. De Bondt zou 12000 euro kunnen verdienen voor zijn ploeg. De winnaar van de tussensprints krijgt 8000 euro en de winnaar van de superstrijdlust 4000 euro. Afwachten nu of De Bondt zijn posities kan behouden…