Joao Almeida toont zich in derde week Giro: "Die ritzege zou mooi zijn"

Op een slechte dag in de eerste week na, rijdt Joao Almeida een uitstekende Giro voor Deceuninck-Quick.Step. De Portugees werd de voorbije dagen twee keer tweede op een aankomst bergop.

Vrijdag kwam Almeida op een handvol seconden van Simon Yates als tweede over de streep, nadat hij woensdag tweede werd achter Dan Martin. "Ik voelde me goed vrijdag dus ik viel zelf aan, het was leuk om te zien dat ik goede benen had", vertelt Almeida.

"Dat ik de ritzege weer misloop, is enorm jammer. In het klassement heb ik echter wel wat tijd teruggepakt, hopelijk kan ik dat zaterdag ook doen en dan zien we wel waar we komen", is hij voorzichtig. Almeida staat voorlopig op de achtste plaats, een plekje in de top 5 zal het hoogst haalbare zijn.

Almeida leek deze Giro snel door het ijs te zakken in de vierde etappe en moest daarna tweemaal wachten om Remco Evenepoel bij te staan in het klassement. Toch heeft hij geen rancune tegenover de ploeg. "Het team heeft vrijdag weer fantastisch gewerkt, ze hebben perfect werk geleverd", is hij positief over zijn ploegmaats.