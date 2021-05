Fabio Jakobsen vertelt ontroerend verhaal over Bjorg Lambrecht: "Dat raakte me heel erg"

Fabio Jakobsen is vanaf vandaag te zien in het Critérium du Dauphiné. Tijdens zijn herstel moest hij vaak denken aan de overleden Bjorg Lambrecht.

Fabio Jakobsen stond tijdens zijn revalidatie vaak stil bij het overlijden van Bjorg Lambrecht, een jaar eerder in de Ronde van Polen.

“Twee dagen voor zijn ongeluk reden we nog naar het startpodium en maakten we een praatje”, vertelt Jakobsen aan NU.nl. “Daar denk ik vaak aan. En dat maakt me dankbaar dat ik er nog ben. Ik heb littekens in mijn gezicht en mis nog altijd tien tanden. Maar het had zoveel erger kunnen zijn... Daar sta ik veel bij stil.”

Jakobsen vertelt ook dat de vriendin van Bjorg Lambrecht met zijn vriendin contact nam na de crash in Polen. “Het raakt me heel erg als ze daarover vertelt. Dan kan ik alleen maar heel blij zijn dat ik mijn familie wel nog kan zien”, besluit de Nederlander.