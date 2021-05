Romain Bardet grijpt net naast ritzege in de Giro: "We mogen allemaal trots zijn op de manier waarop we gereden hebben"

Romain Bardet reed een onopvallende Giro, maar in de voorlaatste etappe zaterdag liet de Franse klassementsrenner zich wel zien. Hij ging al vroeg in de aanval en kon lang aanspraak maken op de zege, maar hij werd uiteindelijk vierde.

"Ik denk dat we vandaag allemaal trots mogen zijn op de manier waarop we gereden hebben. Iedereen zette zich voor 100 procent in voor het plan dat we hadden gemaakt en we gaven het beste van onszelf tot op de streep. Ik ben echt blij met de toewijding van iedereen in de ploeg", aldus Bardet op de officiële website van Team DSM.

💬 "I think today we can all be proud with the way we rode. Everyone committed 100% to the plan we made, and we gave it our best to the line." - @romainbardet



