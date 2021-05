Aleksandr Vlasov zeer gelukkig na zijn eerste grote ronde als kopman: "Het geeft mij veel motivatie en voldoening"

Aleksandr Vlasov werd vooraf gezien als één van de kandidaten voor het eindpodium in de Giro en hij heeft het ook bijna kunnen waarmaken. De jonge Rus eindigde namelijk op een knappe vierde plaats in het eindklassement.

Zelf is Vlasov heel blij met zijn prestatie. "Eerlijk gezegd ben ik heel blij met mijn prestatie hier in de Giro d'Italia. Ik bedoel, het was mijn eerste Grote Ronde waar ik volledig gefocust was op het resultaat als 100% kopman van het team en ik was in staat om als vierde te eindigen, heel dicht bij het podium", legde de Rus uit op de officiële website van Astana-Premier Tech.

Vlasov had uiteraard wel graag op het podium staan, maar dat is net niet gelukt. "Het eindpodium zou een super succes voor mij zijn, maar het resultaat dat ik hier in Italië heb behaald geeft me in ieder geval veel motivatie en voldoening. Samen met ons team hebben we drie mooie weken doorgebracht in de Giro en veel mooie momenten beleefd. Met de ervaring die ik hier heb opgedaan weet ik dat ik verder vooruit kan", aldus het Russische talent.