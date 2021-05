Peter Sagan geniet met zoontje en heeft nu ook puntentrui in de Giro beet: "Blij dat droom werkelijkheid kan worden"

Hem keer op keer in de puntentrui in de Tour zien zijn we al gewoon. Ook die uit de Giro mag Sagan nu mee naar huis nemen. Een paarse, geen groene. Daar zat de Slovaak toch al langer mee in zijn achterhoofd dan je misschien zou denken.

Zoontje Marlon was erbij in Milaan, dat maakt het nog eens zoveel beter. "Ik ben heel blij en trots om op het podium te stappen in Milaan met de maglia ciclamino van de Ronde van Italië rond mijn schouders", vertelt Peter Sagan na afloop van de Giro.

Vorig jaar moest de Slovaak in het puntenklassement in Italië nog Arnaud Démare voor zich dulden. In 2021 was er weinig tegenstand en dus was de paarse trui voor Sagan. "Het is al vele jaren een droom van mij om die eens binnen te halen en ik ben blij dat die droom werkelijkheid kan worden."

ONGELOOFLIJK PUBLIEK

Ook al was het bij momenten zwaar, Sagan heeft echt wel genoten van deze Giro. "Ik wil de koersorganisatoren bedanken, het ongelooflijke Italiaanse publiek dat ons langs de kant van de weg aanmoedigde en al mijn ploegmaats voor hun werk tijdens deze drie lastige koersweken."