Renner van Bora-Hansgrohe neemt leiderstrui Van Moer over na gelijkaardig nummer: "Eén van grootste successen"

Van Moer had de toon gezet in deze Dauphiné door in de eerste rit voor het peloton uit te blijven. Bora zag een dat later dat ook Lukas Pöstlberger het klaarspeelde om uit de greep van de eerste groep te blijven. Dat is ook de nieuwe leider in de Dauphiné.

Een ferme verwezenlijking van Pöstlberger om het als vroege vluchter zo af te ronden. De Oostenrijker is een aanvaller pur sang, maar geen veelwinnaar. Nu won hij dus wel. "Ik wist van bij het laatste trainingskamp dat de vorm goed was. Twee weken geleden had ik al in gedachten om er voor te gaan in een van de eerste twee etappes." NIET VEEL SPRINTERS Hoe verklaart hij dat twee dagen op rij één renner voorop blijft? "Er zijn hier niet veel sprinters en dat maakt het iets gemakkelijker voor ontsnappingen om te overleven. Ik heb de laatste zes kilometer veel afgezien, maar het is me gelukt. Het is een ongelooflijk gevoel om hier een ritzege te behalen." De oogst blijft niet daartoe beperkt, want Pöstlberger lost Van Moer af aan de kop van het klassement en mag straks de leiderstrui aantrekken. "Ik kan bijna niet geloven dat ik de rit in het geel ga starten. Daar kijk ik naar uit, het is zeker één van mijn grootste successen."