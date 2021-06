Ilan van Wilder laat zich zien: "Blij met positie én het gevoel dat ik had"

Ilan Van Wilder liet zich vandaag nog maar eens zien in de Dauphiné. Hij pakte de vijfde plek in de tijdrit en wordt zesde in de klassering.

Van Wilder werd vijfde in deze tijdrit van 16,4 kilometer. Hij eindigde op amper 13 seconden van ritwinnaar Alexey Lutsenko. Daarmee liet hij mannen als Richie Porte, Geraint Thomas en Chris Froome achter zich. "Ik had een goed gevoel", vertelde Van Wilder. "Het was een mooi parcours, op en neer, wat het moeilijk maakte om een tempo vast te houden, maar we deden het goed. Ik reed hard op de beklimmingen, en in de afdalingen probeerde ik een beetje meer te herstellen en zo aerodynamisch te zijn als ik kon. Een vijfde plek is uiteindelijk mooi, en ik ben blij met het gevoel dat ik had." Het Critérium du Dauphiné was één van de topdoelstellingen voor Van Wilder dit seizoen. Het wordt uitkijken of hij dit weekend kan standhouden en ook de witte jongerentrui kan behouden.