Jakob Fuglsang trekt met grote ambities naar Ronde van Zwitserland: "Net als drie jaar geleden"

Als voorbereiding op de Tour de France en de Olympische Spelen in Tokio rijdt Jakob Fuglsang de Ronde van Zwitserland die zondag van start gaat.

Aan de Ronde van Zwitserland heeft Jakob Fuglsang goede herinneringen. Hij werd tweede in 2018. “Na mijn resultaat in de editie van 2018 is het leuk om terug te keren naar de Ronde van Zwitserland, een wedstrijd waar ik goede herinneringen aan heb”, zegt Fuglsang.

Dat wil hij zeker nog eens overdoen. “Drie jaar geleden eindigde ik als tweede en het zou fantastisch zijn om weer een podiumplaats te behalen en misschien een etappe te winnen. We zullen zien hoe de benen reageren na het trainingskamp op grote hoogte.”

De Deen krijgt daarvoor de ondersteuning van Stefan De Bod, Jonas Gregaard, Omar Fraile, Manuele Boaro, Yevgeniy Gidich en Hugo Houle.