Jonge Belg wil eindzege in Baby Giro: "Durven ambitieus zijn"

Henri Vandenabeele wil er staan dit jaar in de Baby Giro. Zeker nu Tom Pidcock er niet bij is, is er misschien wel iets mogelijk.

Er is nog meer talent in België dan enkel Remco Evenepoel. Al kiest niet iedereen meteen voor de profs. Zo hebben we Henri Vandenabeele bijvoorbeeld. Concurrentie De 21-jarige belofte rijdt deze week in de Baby Giro in Italië. En daar gaat hij voor het hoogste: "Ik moet durven ambitieus zijn", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Ik probeer gestaag progressie te maken en ik sla geen stappen over", aldus nog Henri Vandenabeele. "Het is een sterke lichting, er zijn veel kapers op de kust."