Meer details over hoe Tom Pidcock zijn sleutelbeenbreuk op training op liep

Pech voor Tom Pidcock. Op training in Andorra werd hij het slachtoffer van een sleutelbeenbreuk.

Team Ineos Grenadiers maakte woensdag bekend dat Tom Pidcock een sleutelbeenbreuk opliep. Dat gebeurde op training na een aanrijding met een auto. Woensdagochtend werd Pidcock al geopereerd.

“Tom doet het goed en kijkt nu al vooruit en focust zich op zijn revalidatie”, zegt coach Kurt Bogaerts aan Het Nieuwsblad. “Hoewel dit betekent dat hij deze week niet zoals gepland aan de Ronde van Zwitserland kan beginnen, zal hij zo snel mogelijk weer gaan trainen en zich voorbereiden op de rest van het seizoen. De wereldbekermanche mountainbike in Les Gets (4 juli) en de Olympische Spelen moeten haalbaar zijn.”

Bogaerts legt de omstandigheden van de blessure uit. “Hij reed met een redelijk hoge snelheid bij het begin van een afdaling. Wat er exact gebeurd is, weten we niet, maar Tom werd van opzij aangereden door een auto”, klinkt het nog. “Door de impact werd hij over de auto gekatapulteerd. Zijn fiets heeft voor een stuk de klap opgevangen en is in twee stukken gebroken. Hij heeft al bij al geluk gehad. Maar Tom is positief en kijkt al weer volop vooruit.”