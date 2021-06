Winnaar Ronde van Vlaanderen en Tim Wellens in vlucht van de dag Critérium du Dauphiné

Vandaag staat de vijfde etappe van de Critérium du Dauphiné op het programma. Er is een kans voor de vluchters om het tot een goed einde te brengen en daarom heeft Tim Wellens besloten om mee te springen. Ook Kasper Asgreen zit in de vlucht.

Het peloton krijgt vandaag een lastige etappe in de Critérium du Dauphiné. Er staan vijf beklimmingen op het programma en de laatste klim is één van tweede categorie en ligt op zo'n 10 kilometer van de streep. De perfecte mogelijkheid voor klassementsrenners om proberen weg te springen.

Toch willen ook de vluchter vandaag hun avontuur tot een goed einde brengen. De renners in de vlucht zijn ook niet van de minste, want zo zijn onder meer Kasper Asgreen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, en Tim Wellens van de partij. Ook Tsgabu Grmay, Cyril Gautier en Julien Bernard zitten in de vlucht.