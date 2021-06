Geen Sep Vanmarcke in komende Belgische koersen: plots vallen voor zijn ploeg vijf wedstrijden weg

Israel Start-Up Nation bevestigt dat het een aantal koersen in de maand juni zal moeten missen omdat drie stafleden besmet geraakt zijn met het coronavirus. Het gaat om de GP Kanton Argau, Dwars door het Hageland, de Elfstedenronde, de Baloise Belgium Tour en de Adriatica Ionica Race.

Met Dwars door het Hageland, de Elfstedenronde en de Baloise Belgium Tour bevinden drie van de vijf koersen die Israel Start-Up Nation door de neus geboord ziet zich op Belgische bodem. Mogelijk hadden we Sep Vanmarcke wel aan de start gezien op een aantal van die koersdagen.

𝗥𝗮𝗰𝗲 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲:



Due to three positive Covid-19 cases amongst its staff members, Israel Start-Up Nation won’t be lining up for a small number of races in June.



Full statement here: https://t.co/lmxIc4DyE9