Straf! 41-jarige Valverde wint etappe in Dauphiné, Lutsenko wordt nieuwe leider

Vandaag stond de zesde rit van het criterium du Dauphiné op het programma. De renners reden 167,5 kilometer in een heuvelachtige etappe van Loriol-sur-Drôme naar Le Sappey-en-Chartreuse. Kan Geraint Thomas vandaag Lukas Pöstlberger van de troon stoten en een gooi richting eindwinst doen?

Lawson Craddock was vandaag alleen in de aanval, maar het mocht niet zijn voor de Amerikaanse renner van EF Education–Nippo, hij werd vijf kilometer voor de streep gepakt door een fel uitgedund peloton. Dat uitgedund peloton mocht dus bergop gaan sprinten voor de etappewinst, en het was de 41-jarige Alejandro Valverde die aan het langste eind trok.

Ook onze jonge landgenoot Ilan Van Wilder eindigde in de heuvelachtige etappe van vandaag op een mooie vijfde plaats, na een sterke koers. De 21-jarige Belg komt ook in het eindklassement vijfde op 13 seconden van nieuwe leider Alexey Lutsenko. Afwachten nu of Lutsenko in de overige twee etappen zijn leidersplaats zal kunnen behouden.