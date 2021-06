Trek-Segafredo rekent op landgenoot in de Ronde van Zwitserland

Trek-Segafredo lijkt met heel wat vrijbuiters te starten in de Ronde van Zwitserland, maar in de massasprints zou Edward Theuns wel eens zijn kans kunnen krijgen. Onze landgenoot is geselecteerd in Zwitserland.

Naast de Belgische sprinter zijn ook Nicola Conci, Niklas Eg, Alexander Kamp, Alex Kirsch, Antonio Nibali en Antonio Tiberi van de partij voor de wielerploeg.

🇨🇭 #TourDeSuisse

Sunday ends one WT race and begins another in the final preparation for many for the mighty Tour.



Our lineup👇 pic.twitter.com/Ya8smCFilz