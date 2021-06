Alles op de Tour: Roglic geeft zelfs forfait voor Sloveens kampioenschap

Primoz Roglic zal het Sloveense nationale kampioenschap niet rijden. Hij heeft geen enkele koers meer voor de Tour.

De kopman van Jumbo-Visma trekt zonder koers naar de Tour de France. Hij is momenteel op hoogtestage in Tignes en zal rechtstreeks naar de Tour gaan.

“Primoz is altijd goed meteen na een hoogtestage, dus deze voorbereiding is geen reden tot stress”, zegt ploegleider Frans Maassen aan Het Nieuwsblad. “We hebben er vertrouwen in dat hij zo wat langer zijn vorm kan vasthouden, want na de Tour gaat hij ook nog naar Tokio.”

Geen duel met Tadej Pogacar dus vooraleer de Tour de France gereden wordt.