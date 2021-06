Ineos zet jarenlange relatie met bekend fietsenmerk verder en sluit nieuwe overeenkomst voor vier jaar

De renners van het huidige Ineos Grenadiers rijden al jaar en dag op de fietsen van een bekend merk, namelijk op fietsen van Pinarello. Dat zal ook in de eerstvolgende jaren nog het geval zijn. Ineos blijft samenwerken met de Italiaanse fietsenproducent.

Sinds 2010 reed de ploeg die nu bekend staat als Ineos al op zeventien verschillende Pinarello-modellen. Ineos en Pinarello hebben een akkoord bereikt om ook de volgende vier jaar met mekaar in zee gaan. Aan het einde van die overeenkomst zullen beide partijen meer dan vijftien jaar met mekaar hebben samengewerkt.

GEDEELDE LIEFDE VOOR SPORT EN INNOVATIE

"Dit is altijd een samenwerking geweest voortgevloeid uit een gedeelde liefde voor sport en innovatie. Pinarello is een uniek bedrijf in de sport", is Ineos-teambaas Dave Brailsford van mening. "Ze hebben een diep respect voor de erfenis van het wielrennen. De sport is enorm veranderd gedurdend de jaren. Fausto Pinarello en zijn team hebben zijn een groot deel geweest van de reis die we hebben afgelegd."

Pinarello bestaat al sinds 1953 en levert fietsen in zowel het mountainbike, het veldrijden als het wegwielrennen. Groterondewinnaars als Egan Bernal en Richard Carapaz blijven dus ook de volgende jaren op een Pinarello rijden.