Jasper Philipsen wikt en weegt zijn kansen in de Tour: "De twee eerste dagen zijn voor Mathieu"

Moneytime voor Jasper Philipsen. Baloise Belgium Tour, het Belgisch Kampioenschap en de Tour de Franse zijn voor hem de belangrijkste afspraken van het jaar.

De Baloise Belgium Tour is voor Jasper Philipsen een belangrijke rittenkoers. “Goh, aangezien de Dauphiné en Zwitserland dit jaar zoveel bergetappes bevatten, kiezen veel sprinters voor een Tourvoorbereiding via de Baloise Belgium Tour”, klinkt het bij HBVL.

Voor Philipsen mag het wat meer zijn dan alleen maar sprinten. Zo wil hij ook een gooi doen naar het klassement. “Uiteraard wil ik scoren in de sprints. Maar als ik een goeie tijdrit neerzet, dan sta ik sowieso goed geplaatst voor aanvang van de heuvelachtige zaterdagrit. En dan ben ik vast van plan om mijn klassement te verdedigen.”

Ook in de Tour de France wil Philipsen scoren. “De eerste twee dagen zijn voer voor Mathieu, met twee aankomsten bergop in Landerneau en Mûr-de-Bretagne. Maar vanaf rit drie wil ook ik een mondje meespreken. In massasprints gaat Mathieu zich sowieso niet mengen. Dat is veel te gevaarlijk met het oog op Tokio.”