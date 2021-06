Thomas De Gendt heeft woordgrapje in huis over Victor Campenaerts: "Victor Crampenaerts"

In de Baloise Belgium Tour maakte Victor Campenaerts een goede indruk door als enige Remco Evenepoel tot bij de kopgroep te volgen, maar daarna moest onze landgenoot passen door krampen. Iets waar Thomas De Gendt maar al te graag een mopje over wilde maken.

Remco Evenepoel was op dreef in de Baloise Belgium Tour en dat moest Victor Campenaerts geweten hebben. Campenaerts kon Evenepoel een lange tijd volgen, maar in het slot kraakte onze landgenoot.

Hij moest passen door krampen en daar kon vooral Thomas De Gendt wel om lachen. De renner van Lotto Soudal had dan ook een woordgrapje in huis op Twitter. "Victor Crampenaerts", schreef De Gendt op Twitter.