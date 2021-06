Leider Evenepoel heeft na straf nummer al stevige optie op eindzege: "Doel om zoveel mogelijk tijd te pakken"

Remco Evenepoel is back. Korte rittenkoersen liggen hem als gegoten. De eindzege in de Baloise Belgium Tour kan hem amper nog ontsnappen en er is nog maar één rit gereden. Daarin maakte Evenepoel zodanig indruk dat er al ontzettend goed voor staat.

Evenepoel was in zijn dagje en dat hebben de anderen geweten. "Ik was blij met het weer: erg warm en zonnig. De koers was zwaar. De lokale ronden waren technisch en nerveus. Ik heb gehoord dat de ploegmaats achteraan ook geweldig werk geleverd hebben. Daar ben ik ze dankbaar voor. Ze zaten op het juiste moment op de juiste plek."

Dan moesten nog altijd wel de benen spreken bij Evenepoel zelf. "Toen we zagen dat er wat breuken ontstonden en de anderen op de limiet zaten, wilden we iets forceren. Iedereen was wat aan het rond kijken, ik had het juist op het goede moment gezien. Ik viel aan en dat pakte goed uit."

AANMOEDIGINGEN UIT VOLGWAGEN

Wat volgde was ongezien: tientallen kilometers lang sleurde Evenepoel aan de kopgroep. Geen van zijn metgezellen die ook maar aanstalte maakte om die koppositie over te nemen. "Tom Steels bleef in de wagen zeggen: ga voor het klassement. Jammer dat we niet ook de dagzege konden pakken. Je hebt kunnen zien dat ik niet de beste sprinter ben."

De ritzege ging inderdaad naar Robbe Ghys, maar door de bonificatieseconden aan de finish en in de Gouden Kilometer is Evenepoel toch leider. "Het doel was om zoveel mogelijk tijd te pakken op de achtervolgers en dat is goed gelukt. In de tijdrit ga ik voor de ritzege en probeer ik mijn voorsprong te vergroten."