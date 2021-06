Schade na rit 1 Baloise Belgium Tour: Jelle Vanendert moet afstappen, andere Belg breekt sleutelbeen

Het was het grootste incident uit de openingsetappe: een valpartji met iets meer dan zeventig kilometer te gaan. Hierbij betrokken: Pascal Ackermann, Dietmar Ledegen, Ryan Mullen en Jelle Vanendert. Ackermann en Mullen zouden de etappe nog uitrijden.

Voor de Belgen Vanendert en Ledegen was dat niet mogelijk. Bingoal-Pauwels Sauces-WB liet weten dat Vanendert na zijn val te veel pijn had aan zijn rechterknie om nog verder te koersen. Daarom werd wijselijk besloten om hem uit koers te nemen.

Sadly enough @dietmarledegen had to abandon the stage with a collarbone fracture following a crash halfway stage #BaloiseBelgiumTour