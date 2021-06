Drie renners van dezelfde ploeg stappen samen uit de Ronde van Zwitserland

Lucas Hamilton, Luke Durbridge en Amund Grøndahl Jansen zijn er vandaag niet meer bij in de Ronde van Zwitserland. Deze renners hebben last van een maag- en darminfectie, zo meldt de ploeg op sociale media.

Hamilton werd gisteren nog knap vierde in de bergetappe naar Leukerbad, maar kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag opeens maag- en darmklachten. Hij stond zesde in het algemene klassement.

Ook Durbridge en Grøndahl Jansen geven er de brui aan, waardoor Team BikeExchange met slechts vier renners overblijft.

#TourdeSuisse šŸ‡ØšŸ‡­



šŸ„ UPDATE: Unfortunately @JackBauerNZ is also a non-starter on today’s stage for the same reasons. https://t.co/9CyLSDRJJC